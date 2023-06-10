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السبت، 10-06-2023 06:20 م

ختام فعاليات مهرجان الجميد والسمن السابع

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الوكيل الاخباري -  اختتمت، اليوم السبت، فعاليات مهرجان الجميد والسمن بنسخته السابعة، والذي نظمه الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية في حدائق الحسين، بمشاركة عدد كبير من الجمعيات المنتشرة في شتى مناطق البادية الأردنية.

ولاقى المهرجان الذي افتتحت فعالياته أمس الجمعة، سمو الأميرة بسمة بنت علي/رئيس مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، ارتياحا ومشاركة واسعة من قبل الجمعيات الخيرية والتعاونية المشاركة فيه والمنتشرة في مناطق البادية الشمالية والوسطى والجنوبية.

وشهد المهرجان إقبالا كثيفا من المواطنين وضيوف الأردن العرب والأجانب، الذين توافدوا إلى المهرجان للمشاركة في فعالياته والشراء من معروضاته ومنتجاته.

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