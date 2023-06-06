وزيرة الثقافة ترعى مهرجان إبداعات جرشية السابع

الوكيل الاخباري - افتتحت وزيرة الثقافة هيفاء النجار اليوم الثلاثاء، فعاليات مهرجان إبداعات جرشية السنوي السابع المقام بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال، وزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.



وقالت النجار، خلال الحفل الذي أقيم في قاعة بلدية جرش، بحضور المحافظ الدكتور فراس الفاعور، إن الاستقلال مناسبة عزيزة على قلوب الأردنيين يستذكرون فيها مسيرة البناء التي شملت مختلف مناحي الحياة.

اضافة اعلان