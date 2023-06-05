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الإثنين، 05-06-2023 11:29 م

رئيس الديوان الملكي يعزي قبيلة بني حميدة

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى قبيلة بني حميدة عامة وعشيرة الشخانبة خاصة بوفاة معالي شراري كساب الشخانبة.

ونقل العيسوي، خلال زيارته لبيت العزاء، تعازي ومواساة جلالة الملك إلى عشيرة الشخانبة مستذكرا مناقب الفقيد وخدماته الوطنية الجليلة ومساهماته البارزة وتاريخه الحافل من خلال عدة مناصب تقلدها خلال خدمته طيلة حياته وحتى وفاته بكل تفانٍ وإخلاص ،كان فيها مثالا للعطاء والبذل لخدمة وطنه وقيادته الهاشمية الحكيمة. 

وأعرب العيسوي عن بالغ تعازيه وصادق مواساته لأسرة الراحل الكريمة سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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