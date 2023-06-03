افتتاح مهرجان الزهور السنوي في أبو نصير

الوكيل الاخباري - افتتح نائب أمين عمان محمد رسمي القيسي، اليوم السبت، مهرجان الزھور السنوي في نسخته العاشرة، وذلك ضمن الاحتفالات بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين.

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ورفع القيسي، أسمى آيات التهاني وخالص التبريكات الى جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وللأسرة الأردنية الواحدة بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين.



وأقيم المهرجان في ساحة السوق التجاري بمنطقة أبو نصير، بتنظيم من أمانة عمان ونادي أبو نصير الرياضي، وحضر انطلاقه عضوا مجلس أمانة عمان معتز البشير وأحمد زايد.