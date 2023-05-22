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الإثنين، 22-05-2023 03:46 م

ختام هاكاثون بيئي في اليرموك

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الوكيل الإخباري- اختتم اليوم الاثنين، في جامعة اليرموك فعاليات الهاكاثون الريادي بعنوان "استخدام التكنولوجيا في حلول صديقة للبيئة" ضمن مشروع "ساكيد ايكو" المدعوم من الوكالة الألمانية لخدمات التبادل الأكاديمي / الداد.

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وشارك في الهاكاثون حوالي 70 طالبا وطالبة من جامعات كيمنتس الألمانية، وعبد الحميد بن باديس مستغانم الجزائرية، وجامعتي اليرموك والعلوم والتكنولوجيا.


واشتمل الهاكثون على محورين، تدريب وإعداد المشاركين على مبادئ الريادة والابتكار، والمنافسة وعرض الأفكار، بحيث تم تشكيل لجنة مكونة من 6 أعضاء من أصحاب الخبرة من جميع الجامعات المشاركة والقطاع الخاص، وعليه تأهل للمشاركة 24 فريقا من مختلف الجامعات، خصص لكل فريق 5 دقائق لعرض الأفكار، و5 دقائق للإجابة على أسئلة اللجنة.


وفي ختام اليوم الأخير، حصد الفريق الطلابي من جامعة اليرموك محمد الرشدان، وعمار مهنا، وعمار المومني من قسم نظم المعلومات / برنامج علم البيانات والذكاء الاصطناعي في كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب على المركز الأول عن مشروعهم " نظام ذكي لإدارة المياه والكهرباء في المنازل - هايدرال".


وحصل الفريق الطلابي حازم شطناوي من قسم هندسة الحاسوب، ونوران الصقر من قسم هندسة الاتصالات، وحسان أبو سريس من قسم هندسة الحاسوب في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية على المركز الثاني عن مشروعهم بعنوان RoboFish والذي يهدف إلى تقليل نسب التلوث في المسطحات المائية.


وذهب المركز الثالث للطالب زكريا بني دومي من جامعة العلوم والتكنولوجيا عن مشروعه في مجال الزراعة المائية، والذي يهدف إلى عمل تصميم جديد لنظام الاكوابونيك (الزراعة المائية) القادر على حل المشاكل المتعلقة بالنظام على المستوى العالمي ورفع مستوى الإنتاج الزراعي في مساحات صغيرة.


وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، إن اليرموك تولي أهمية كبيرة لدعم طلابها في جميع التخصصات الأكاديمية، وتشجعهم على المشاركة والانخراط في الفعاليات والأنشطة العلمية التي تسهم في تنمية مواهبهم وتثري معرفتهم وثقافتهم، وتعزز ثقتهم بأنفسهم، لافتا إلى دور الجامعة في تحفيزهم للابتكار والريادة، ومساعدتهم في توجيه طاقاتهم الإبداعية في الاتجاه الصحيح، وتحقيق أفكارهم الابتكارية واقعيا.


من جانبه، أثنى مدير مركز الريادة والابتكار الدكتور "محمد أشرف" العتوم، على التميز اللافت لطلبة الجامعة الذين شاركوا في المسابقة وقدموا مشاريع وأفكار ريادية وابتكارية متميزة قابلة للتحويل إلى مشاريع ملموسة ومبتكرة تلبي احتياجات المجتمع وتعمل على حل التحديات والمشاكل المعاصرة خصوصا البيئية منها.

 




 

 


 

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