خرفان يدعو إلى وقف كافة أعمال بناء وترميم الوحدات السكنية بالمخيمات

الوكيل الاخباري - دعا مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، المهندس رفيق خرفان، إلى ضرورة إيقاف أي أعمال بناء أو ترميم يقوم بها أصحاب الوحدات السكنية في المخيمات، لحين التحقق من الإجراءات الهندسية اللازمة كافة، من حيث سلامة المنشأة وصحة التراخيص الممنوحة.



وأوعز خرفان إلى مدراء مكاتب الدائرة في مخيمات المملكة ال 13 إلى ضرورة الكشف الحسي على جميع الوحدات السكنية التي لم يتم تأهيلها بعد، ضمن مشروع تأهيل مساكن الفقراء، وتجهيز كشف تفصيلي بالمساكن التي بحاجة إلى صيانة بالسرعة القصوى للتعامل معها بشكل وقائي.



كما أوعز إلى التنسيق مع مديرية التخطيط والمشاريع، وإجراء اللازم بالسرعة الممكنة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

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