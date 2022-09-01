وزير الأوقاف: أهمية التعاون وتبادل الخبرات مع الأوقاف الفلسطينية

الوكيل الاخباري - أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، أهمية التعاون وتبادل الخبرات مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية.



وأشار الخلايلة، خلال استقباله، اليوم الخميس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، الشيخ حاتم البكري، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور عبدالله العقيل، إلى عمق العلاقات الثنائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والسلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس محمود عباس.



وقال إن الأردن بقيادة جلالة الملك يقف دوماً مع القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية المركزية للأمة حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه العادلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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