خطة أمنية هامة بمناسبة العطلة الرسمية

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الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات- أكدت إدارة السير اليوم الثلاثاء، انتشار الدوريات المرورية ورقباء السير لتقديم العون والمساعدة والمحافظة على انسيابية حركة المركبات سواء على مداخل ومخارج العاصمة والمحافظات ، وامام الاسواق والتجمعات التجارية والمواقع الترفيهية التي من الممكن ان تشهد كثافة مرورية في ساعات الذروة المسائية.


وقالت إدارة السير بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن هذا الانتشار لرقباء السير في الميدان ، لن يكون فقط  لتنظيم حركة السير والتي هي العنوان الرئيسي لوظيفتهم وانما ايضاً لتقديم الخدمة لكل من يحتاجها .

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واضافت " نرجو من الاخوة المواطنين ضرورة التعاون مع رقباء السير ، والالتزام بارشاداتهم وتعليماتهم التي ودون شك تهدف دائماً للحفاظ على سلامتهم، وتسهيل حركتهم وانسيابيتها".

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