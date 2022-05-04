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الأربعاء، 04-05-2022 02:03 م

خطة لاستخدام مواقف طابقية وإشارات ذكية في إربد

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الوكيل الإخباري- شهدت الأيام الثلاثة الأولى من عطلة عيد الفطر السعيد، ازدحامات مرورية خانقة في إربد، أظهرت مدى الحاجة إلى حلول مرورية تأخذ في الحسبان التضخم السكاني المتسارع في المدينة كونها مقصدا للزوار من محافظات الشمال الأخرى، إضافة إلى ألويتها التسعة.

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وتبلغ حدة الازدحامات المرورية ذروتها بعد العصر بشكل شبه يومي وأصبح قطع مسافة لا تتعدى مئات الأمتار يحتاج في بعض الأحيان لأكثر من ساعة وبخاصة في المناطق الجنوبية من المدينة التي تنتشر فيها المطاعم وصالات الألعاب، إضافة الى أنه يوجد فيها حدائق الملك عبدالله الثاني.


وتعمل بلدية إربد الكبرى جاهدة بالتنسيق مع قسم السير ودوريات الأمن العام، على تنظيم عملية المرور وتخفيف حدة الازدحامات المرورية ما أمكن، وتلجأ أحيانا إلى إغلاق المنافذ على بعض الدواوير لحل الاشتباكات المرورية التي تحدث فيها.


وقال رئيس البلدية نبيل الكوفحي، إن الواقع المروري في مدينة إربد يحتاج إلى حلول جذرية ستبدأ البلدية بالعمل عليها من خلال خطة مرورية قصيرة المدى تتمثل بالتحول لنظام المسرب الواحد في بعض الشوارع واستخدام الإشارات الذكية التي تتعامل إلكترونيا مع الأحجام المرورية بمختلف الاتجاهات.


وأشار إلى خطة للبدء باستقطاب عروض لإنشاء مواقف طابقية بالتشاركية مع القطاع الخاص أو استثمار قطع أراضي للبلدية تقوم هي بنفسها من خلال شركة استثمارية أنشأتها لمثل هذه الغايات بإنجاز مثل هذه الأعمال.


وأضاف الكوفحي، أن هذه الحلول تبقى آنية ولا تفي بالغرض المطلوب لمعالجة المشاكل المرورية لمدينة يرتادها مئات الآلاف من المركبات يوميا، مؤكدا أن إربد أصبحت بحاجة وبشكل قطعي إلى شبكة من الجسور والأنفاق تتكامل مع تحويل بعض الشوارع إلى المسرب الواحد بطرق شعاعية والتفافية واستخدام الإشارات الذكية وإعادة النظر ببعض الدواوير التي تسهم بإحداث اشتباكات مرورية صعبة إلى جانب الإسراع بمشروع النقل الحضري واستكمال الأجزاء المتبقية من طريق إربد الدائري.


ووجّه الكوفحي كافة دوائر البلدية إلى تكثيف أعمالها خلال عطلة عيد الفطر التي تمتد حتى السبت المقبل خصوصا أعمال النظافة وتنظيم الأسواق والمرور وخدمات الحدائق.

 


 




 

 


 

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