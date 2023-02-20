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الإثنين، 20-02-2023 03:13 م

خطة لتطوير مركز صحي الأزرق الشامل بكلفة 100 ألف دينار

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الوكيل الاخباري- قرر مجلس محافظة الزرقاء برئاسة ماجد الخضري، العمل على وضع المحافظة على خارطة السياحة المحلية، مشيرا في بيان أنها تحتوي على مجموعة من المواقع التي تشكل "نقاط جذب سياحي".اضافة اعلان


وفي اجتماع عقد الأحد، في قضاء الأزرق ناقش قضايا القطاع السياحي والآثار في محافظة الزرقاء، قال الخضري إن المجلس قرر عقد جلساته خارج مدينة الزرقاء، بحيث تعقد في الألوية والأقضية ضمن خطة مدروسة، هدفها الاطلاع على مختلف القضايا في المحافظة، لافتا إلى ضرورة دعم محمية الشومري والمحمية المائية وإجراء صيانة لقلعة الأزرق التي تعتبر من أهم معالم المنطقة.

ولفت الخضري النظر إلى أن المجلس قرر تطوير مركز صحي الأزرق الشامل بكلفة 100 ألف دينار، وإنشاء سوق شعبي في بلدية الأزرق بكلفة 50 ألف دينار وتنفيذ بعض الطرق الزراعية، وصيانة بعض المدارس وإنشاء مدرسة أساسية في القضاء وتحسين التزويد المائي، إضافة إلى دعم مزارعي الأزرق بالأدوية البيطرية.

وأكد مساعد محافظ الزرقاء فواز زيدان الشراكة القائمة بين مجلس المحافظة والجهات الرسمية في المحافظة، مشيرا إلى أن هذه الشراكة هدفها خدمة الوطن والمواطن وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للسكان.

وبين مدير سياحة الزرقاء سرور شخانبة أن المحافظة تضم الكثير من المواقع السياحية والأثرية، وأن الوزارة مهتمة بالمحافظة، مطالبا مجلس المحافظة بضرورة دعم القطاع السياحي وقطاع الآثار لدوره في تنشيط الحركة السياحة والأثرية.

 




 

 


 

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