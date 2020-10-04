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الأحد، 04-10-2020 09:53 ص

خلية الأزمة توصي برفع العزل عن مناطق جديدة

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الوكيل الإخباري - بناء على توصية خليّة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، قرّرت لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد رفع العزل اعتبارا من صباح اليوم الأحد عن المناطق التالية: السويمة، والروضة في محافظة البلقاء، وغور المزرعة، وغور الصافي في محافظة الكرك.

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ويأتي القرار بعد تنفيذ إجراءات عزل وحظر في هذه المناطق وتكثيف فحوصات التقصي الوبائي فيها لمدة 14 يوما، وزيادة مستوى الالتزام بسبل الوقاية، ما ساهم في تحسن مؤشرات الحالة الوبائية فيها.


وتؤكد اللجنة الوزارية وخلية الأزمة أهمية الاستمرار بالالتزام بسبل الوقاية خاصة ارتداء الكمامات وتفادي التجمعات في ظل الانتشار الواسع لعدوى الوباء.


 




 

 


 

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