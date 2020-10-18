دراسة حكومية دورية لقرار الحظر الشامل

الوكيل الإخباري - أسبوعان على التوالي ، والمملكة تشهد حظرا شاملا ليومي الجمعة والسبت ، وفق خطّة الحكومة للتقليل من أعداد الإصابات بفيروس كورونا.
مطالب عدة ، من أردنيين ، ومن مختلف القطاعات ، تطالب بإعادة النظر بالحظر الشامل ، حيث تسبّب ذلك بخسائر فادحة ، عدا عن استياء مواطنين من القرار ، حيث يكثر عملهم خلال اليومين، كونهم من "عمّال المياومة" .
اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، تقوم بشكل دوري بدراسة آثار الحظر الشامل ، وعلى ضوء ذلك ، يتم اتخاذ القرار المناسب ، عملا بالمصلحة الوطنية ، وحفاظا على صحة وسلامة الأردنيين ، وفق تصريح صحافي سابق لعضو من اللجنة .
الحظر الشامل بات حديث الشارع الأردني، ما بين مؤيد ومعارض ، والأمر بيد الحكومة.
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