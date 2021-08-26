درجات الحرارة في عمان لامست الـ 40 الخميس

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات الرصد الجوي بأن درجة الحرارة العظمى المُسجلة اليوم في أجزاء من العاصمة عمان اقتربت من 40 درجة مئوية في شرقي العاصمة، وأظهرت بيانات محطة الرصد الجوي ذاتها في مطار عمان المدني في منطقة ماركا بتسجيل درجة الحرارة العظمى هناك اليوم الخميس إلى حوالي 39.5 مئوي، وفق طقس العرب



وبالعودة الى بيانات الرصد الأرشيفية الخاصة بالمطار فإن درجة الحرارة العظمى المُسجّلة اليوم تُعتبر الأعلى خلال هذا الشهر في العاصمة، والأعلى منذُ 20 يوليو الماضي، وفي ذات السياق، سجلت محطة الصفاوي الواقعة في الشمال الغربي من البادية الأردنية حوالي 43 درجة مئوية، في حين سجل مطار العقبة ما يُقارب 41 درجة مئوية، إذ أن درجات الحرارة مُتقاربة في مناطق المُرتفعات الجبلية من جهة والمناطق المنخفضة من جهةٍ أخرى بشكل لا يحدث إلا في الموجات الحارة.



ويأتي ذلك إثر تأثر المملكة بموجة حارة ناجمة عن اندفاع لكتلة هوائية حارّة قادمة من صحراء الجزيرة العربية باتجاه بلاد الشام والعراق، ويُتوقع أن تستمر يوم الجمعة، على أن تتراجع شدتها اعتباراً من السبت، وعادة عندما يتزامن فترة تأثير الموجات الحارة مع ارتفاع درجات الحرارة الليلية، فإنها تزيد من تبعاتها وكيفية شعور الإنسان بها فتُصبح الأجواء مُرهقة ومتعبة.

اضافة اعلان