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الجمعة، 08-09-2023 05:47 م

دعوات لوقف ظاهرة إطلاق العيارات النارية بالمناسبات بجرش وعجلون

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الوكيل الإخباري - أكد ممثلو الفعاليات الرسمية والشعبية في محافظتي عجلون وجرش على ضرورة التشديد وتطبيق الإجراءات القانونية بحق مطلقي العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية والذين يعرضون حياة الأبرياء للخطر.

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وأكد متصرف لواء كفرنجه الدكتور عطا الله النويقه، أهمية تكاتف جهود كافة الجهات والمواطنين من أجل القضاء على هذه الظاهرة ونشر الوعي بخطورتها، مشيرا إلى أنه تم توقيع وثيقة من قبل وجهاء المدينة وفعالياتها لتكون ملزمة للعمل بمضمونها لمكافحة ومحاربة هذه الظاهرة بكافة الوسائل وتطبيق الإجراءات الرادعة بحق مرتكبيها .


وأشار الوزير الأسبق الدكتور عاطف عضيبات إلى أهمية التعامل بجدية مع الدعوات والمطالب لمنع انتشار ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات والأفراح التي أدت إلى إزهاق الأرواح وحولت الكثير منها إلى أتراح، وتجريم مفتعليها، مثلما أكد ضرورة العمل مع جميع أجهزة الدولة لوقفها ومنع انتشارها.


وبين رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني أهمية تغليظ العقوبات بحق مطلقي العيارات النارية بالمناسبات باعتبارها جريمة قتل أو إيذاء مع سبق الإصرار والترصد، مطالباً بمقاطعة المناسبات التي يتم فيها إطلاق العيارات النارية وتكاتف مؤسسات المجتمع ضدها ونشر الوعي بخطورتها من خلال خطباء المساجد والجامعات والوجهاء.


بدوره، قال رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم، إن هذه الظاهرة أصبحت بمثابة آفة تحصد الأرواح ولا تقل خطورة عن حوادث السير، مؤكدا أن هذه الممارسات سببها الأول غياب الرادع الذاتي لدى البعض من المواطنين وعدم امتثالهم لمواثيق الشرف التي وقعتها العديد من المناطق والعشائر.


وأكد مدير ثقافة جرش الدكتور عقلة القادري، أن ظاهرة إطلاق العيارات النارية تشكل خرقاً للقانون وسبباً في إرهاق أرواح الأبرياء وترويع الآمنين وارباك الحياة اليومية للمواطنين، مشيرا إلى توافق مكونات المجتمع على نبذ هذه الظاهرة وضرورة وقفها ومقاطعة المناسبات الاجتماعية التي يتم فيها إطلاق العيارات النارية .
من جهته، بين مدير ثقافة عجلون سامر فريحات أهمية التعامل بحزم مع هذه الظاهرة من قبل الحكام الإداريين وأبناء المجتمع المحلي واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق مطلقي العيارات النارية في المناسبات .


وقالت عضو حزب الشورى بعجلون تهاني الصمادي، إن التصدي لهذه الظاهرة، مسؤولية مجتمعية بالدرجة الأولى من خلال التوعية بضرورة مقاطعة المناسبات التي تطلق فيها العيارات النارية حفاظا على سلامة الجميع .


ودعا عضو مبادرة البيئة تجمعنا علي السحاحلة إلى عدم إطلاق العيارات النارية أو حضور أي مناسبة تطلق فيها العيارات النارية ومغادرتها ومحاربة هذه الظاهرة وتكثيف عقد الندوات والورشات التوعوية التي تسعى للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.


وبينت عضو لجنة تنسيق العمل التطوعي والاجتماعي في جرش فريال النظامي ضرورة مساندة الجهود الوطنية التي تبذل لتخليص المجتمع من سلبيات هذه الظاهرة وتداعياتها الخطيرة على الأمن المجتمعي.

 




 

 


 

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