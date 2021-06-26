دودين لـ الوكيل : ملتزمون بموعد تقليص ساعات الحظر الخميس المقبل

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اكد وزير الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين ان الحكومة تجري تقييما مستمرا للخطة التي وضعتها لفتح القطاعات والاجراءات التخفيفية ومدى تأثيرها على الحالة الوبائية وقدرة النظام الصحي على التعامل مع الوضع الوبائي وسير برنامج التطعم الوطني.واشار الوزير في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان الهدف هو الوصول للاعداد المنشودة لمتلقي المطعوم بالاردن، ٢،٥ مليون في ٧/١ ، ٤،٥ مليون في ٩/١ .واضاف دودين ان الحكومة ملتزمة بموعد فتح القطاعات وتقليص ساعات الحظر في المرحلة الثانية التي تبدأ يوم الخميس المقبل .