دورة تدريبية لموظفي المياه في مجالات البيئة والصحة والسلامة العامة

الوكيل الإخباري - افتتح وزير المياه والري المهندس محمد النجار دورة تدريبية لموظفي الوزارة في مجالات البيئة والصحة والسلامة العامة.

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وقال النجار، اليوم الأربعاء، إنه سيتم تدريب 65 مشاركا من مختلف الجهات في قطاع المياه بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف تعزيز القدرات المؤهلة في جميع مؤسسات قطاع المياه وبما يحقق أهداف وتطلعات الخطط الاستراتيجية للقطاع من أجل تحقيق التنمية المستدامة وبناء القدرات.

وأضاف أن الوزارة توفر كافة أشكال الدعم الفني وتحقيق التطوير المؤسسي الفاعل والاستراتيجيات في كافة مرافق قطاع المياه بما يحقق تطوير الخدمة والارتقاء بها الى مستويات متقدمة من خلال مشروع الخدمات الهندسية لمشاريع المياه التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID".





وحضر أعمال الدورة التدريبية كل من مدير مكتب مصادر المياه والبيئة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID اندرو ماكيم وأمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس رامي أبو رواق والمهندس عزت سجدي / سجدي للاستشارات الهندسية وعدد من مسؤولي قطاع المياه في الأردن.

وأوضح الوزير أن البرنامج سيقوم على تدريب عدد من العاملين من المشرفين والفنيين والمدراء على أفضل الممارسات الحديثة ونقل الخبرات الحديثة بما يضمن المحافظة على البيئة والصحة والسلامة المعمول بها خاصة في مشاريع الانشاءات، معربا عن شكره وتقديره للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على دعمها المستمر لمواجهة مختلف التحديات التي تعانيها المملكة لقطاع المياه وللقائمين على البرنامج.



ويقدم هذا الدعم، من خلال مشروع الخدمات الهندسية لمشاريع المياه التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، الممول من خلال مذكرة التفاهم الأردنية الأمريكية للتنمية الاقتصادية، والذي يقدم الدعم الهندسي والفني لإعادة تأهيل وتوسعة شبكات المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء المملكة.