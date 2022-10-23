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الأحد، 23-10-2022 09:58 م

دورة في زراعة الطيبة حول تمكين المرأة بالتصنيع الغذائي

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الوكيل الاخباري - نظمت مديرية زراعة لواء الطيبة غربي إربد، اليوم الأحد، دورة تدريبية حول "تمكين المرأة في التصنيع الغذائي" بمشاركة مجموعة من سيدات المجتمع المحلي .

وقال مدير زراعة الطيبة المهندس عبد الباسط العكاليك، خلال افتتاحه الدورة، إن الدورة تأتي ضمن سلسلة فعاليات البرنامج الإرشادي والمدارس الحقلية التي تنظمها المديرية، والتي تهتم بتمكين المرأة في المجال الزراعي والتصنيع الغذائي لتنمية مهاراتهن وتمكينهن اقتصادياً من خلال المشروعات الصغيرة المدرة للدخل .

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