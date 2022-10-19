مكتب أوقاف الطيبة يحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف

الوكيل الاخباري - احتفل مكتب أوقاف لواء الطيبة غربي إربد، اليوم الأربعاء في مسجد صما الكبير، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.



وعرض مفتش اقليم الشمال بوزارة الأوقاف الدكتور أحمد الشرمان، بكلمته خلال الاحتفال الذي رعاه متصرف لواء الطيبة جهاد المحاسيس، للشمائل والصفات النبوية الشريفة والمعاني والعبر المستقاة من البعثة النبوية ومولد النبي الكريم عليه السلام، مؤكداً أهمية اتباع النهج النبوي وهدي الدين الحنيف في مختلف جوانب الحياة العامة والخاصة.

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