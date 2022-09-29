توقيع مذكرة تفاهم بوزارة الإدارة المحلية

الوكيل الإخباري - وقعت وزارة الإدارة المحلية ممثلة بالأمين العام المهندس حسين المهيدات ومنظمة البحث عن أرضية مشتركة، مذكرة تفاهم وذلك ضمن أنشطة مشروع جسور "بناء الجسور بين السلطات المحلية والشباب والمجتمعات المستهدفة " إيماناً منهم بضرورة تمكين وتعزيز دور الهيئات المحلية والشباب في الإدارة المحلية.

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وستنفذ أنشطة المشروع في كل من إربد، عمان، الزرقاء، الطفيلة ومأدبا.

وأكد مدير التدريب والتطوير المؤسسي بالوزارة سمير الرقاد على الأهداف المشتركة بين الوزارة والمشروع، والمتمثلة بتزويد الهيئات المحلية والشباب بالمهارات والكفاءات اللازمة لإشراك المجتمعات المستهدفة في الإدارة المحلية بشكل فعال.

وأضاف أن مذكرة التفاهم تستهدف تمكين الهيئات المحلية والشباب من الاستفادة من النهج التشاركي والتواصل الاستراتيجي لتلبية متطلبات الإدارة. المحلية .