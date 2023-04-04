دورة لتعلم أحكام التجويد بمركز شابات صخرة

الوكيل الاخباري - انطلقت في مركز شابات صخرة التابع لمديرية شباب عجلون اليوم في مقر المركز دورة تدريبية بعنوان " أحكام تجويد القرآن الكريم ".



وقالت المحاضرة سميرة القرشي إن الدورة تهدف إلى تعليم المشاركات أحكام الشريعة الإسلامية وتحسين قدراتهن على اتقان قراءة القرآن الكريم وإجادة تلاوته وإدراك معاني الآيات الكريمة لإكساب المشاركين مهارات تلاوته وآدابه و الانقياد لأحكامه والعمل به وتنمية حب تلاوته لدى المشاركات وتقديسه والارتباط به والميل إلى قراءته وترتيله.

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