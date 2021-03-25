دورية شرطة تنقذ حياة مواطن - صور

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تفاجأت إحدى الدوريات الخارجية التابعة لفرع دوريات جرش، أثناء وظيفتها الرسمية، على طريق جامعة فيلادلفيا باتجاه إربد بشخص يقوم بالإشارة للدورية على الجهة المقابلة ويطلب المساعدة ووقع مغشياً عليه في الشارع العام.



وقالت إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، إن طاقم الدورية قام باستطلاع الأمر وهبوا لنجدته؛ ليتبين بأن المواطن يعاني من ضيق تنفس وألم حاد في الصدر، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية من طاقم الدورية، وطلب الدفاع المدني له والذين قاموا بدورهم بإسعافه إلى مستشفى جرش الحكومي.



وأضافت، أنه تم تأمين المركبة ومقتنياته والتواصل لاحقاً مع المستشفى، حيث أفادوا بأن وضعه الصحي مستقر.

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