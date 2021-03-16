3 آلاف مواطن تلقوا المطعوم في جرش

الوكيل الإخباري-

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قال مدير مديرية صحة جرش، محمد الطحان، إن نحو 3 آلاف مواطن تلقوا المطعوم المضاد لفيروس كورونا في محافظة جرش، موضحا أن "الإقبال على أخذ المطاعيم شديد في الأيام الأخيرة".ولفت الطحان، الثلاثاء، أنه تم اعتماد 3 مراكز رئيسية للتطعيم في محافظة جرش، " أولها مركز في مستشفى جرش الرئيسي، والمركز الثاني وهو مركز جرش الصحي الشامل، ومركز الرازي الشامل".وأضاف أن المواطنين الذين سجلوا على المنصة كانوا مقبلين على المراكز وهم ملتزمين بأوامر الدفاع ، مشيراً إلى أنه لم يحدث أي آثار جانبية لكل من تلقى المطعوم.