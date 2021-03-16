الثلاثاء 16-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مدير مستشفى النديم : 16 مريضا فوق الطاقة الاستيعابية

صناعة الأردن: لا نية لزيارة كوسوفو بعد فتح سفارة لها في القدس

توضيح من الأمن العام حول المشاركين بالتجمعات أثناء الحظر

3 آلاف مواطن تلقوا المطعوم في جرش

الضريبة : ندعو للاستفادة من الخدمات الإلكترونية

أسترازينيكا تزود الولايات المتحدة بنصف مليون جرعة

تعديل دوام إدارة ترخيص السواقين والمركبات

التربية : نتابع المدارس الخاصة غير الملتزمة ببرنامج استدامة

إغلاق مصنع خزانات مياه الشرب في الزرقاء

إعلان هام صادر عن إدارة السير

الثلاثاء، 16-03-2021 12:11 م

3 آلاف مواطن تلقوا المطعوم في جرش

لقاح
أرشيفية


الوكيل الإخباري- قال مدير مديرية صحة جرش، محمد الطحان، إن نحو 3 آلاف مواطن تلقوا المطعوم المضاد لفيروس كورونا في محافظة جرش، موضحا أن "الإقبال على أخذ المطاعيم شديد في الأيام الأخيرة".
اضافة اعلان

ولفت الطحان، الثلاثاء، أنه تم اعتماد 3 مراكز رئيسية للتطعيم في محافظة جرش، " أولها مركز في مستشفى جرش الرئيسي، والمركز الثاني وهو مركز جرش الصحي الشامل، ومركز الرازي الشامل".

وأضاف أن المواطنين الذين سجلوا على المنصة كانوا مقبلين على المراكز وهم ملتزمين بأوامر الدفاع ، مشيراً إلى أنه لم يحدث أي آثار جانبية لكل من تلقى المطعوم. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الصحة3

الفراية يُنهي خدمات مدير مكتبه في الصحة ويعين السويطي - وثيقة

غرفة صناعة الأردن

صناعة الأردن: لا نية لزيارة كوسوفو بعد فتح سفارة لها في القدس

320218214554515277030

توضيح من الأمن العام حول المشاركين بالتجمعات أثناء الحظر

feae7aaa-e8ac-4c52-a5b1-1d47017a34e5

الدفاع المدني يتعامل مع 2733 حالة اسعافية خلال الـ 24 ساعة الماضية

صريب

الضريبة : ندعو للاستفادة من الخدمات الإلكترونية

1020206204915380090204

تعديل دوام إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار متعلقة
1614677320093

جرش: تعليق دوام إدارة فرع الضمان اليوم وغدا

2202119204436544785334

محافظ جرش يحول 7 مصابين بكورونا الى مستشفى عمان الميداني

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

1220202420223954699858

الهواري لـ الوكيل : يجب التريّث في إعادة فتح قطاعات اقتصادية

2202113165421431592064

بلدية جرش تعلن حالة الطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي

220211484548768711263

إعادة فتح طريق اربد - عمان