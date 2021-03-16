3 آلاف مواطن تلقوا المطعوم في جرش

الوكيل الإخباري-
قال مدير مديرية صحة جرش، محمد الطحان، إن نحو 3 آلاف مواطن تلقوا المطعوم المضاد لفيروس كورونا في محافظة جرش، موضحا أن "الإقبال على أخذ المطاعيم شديد في الأيام الأخيرة".اضافة اعلان
ولفت الطحان، الثلاثاء، أنه تم اعتماد 3 مراكز رئيسية للتطعيم في محافظة جرش، " أولها مركز في مستشفى جرش الرئيسي، والمركز الثاني وهو مركز جرش الصحي الشامل، ومركز الرازي الشامل".
وأضاف أن المواطنين الذين سجلوا على المنصة كانوا مقبلين على المراكز وهم ملتزمين بأوامر الدفاع ، مشيراً إلى أنه لم يحدث أي آثار جانبية لكل من تلقى المطعوم.