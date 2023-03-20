رئيس الجامعة الأردنية يشارك في فعاليات المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في تونس

الوكيل الاخباري - شارك رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات في أعمال المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته الخامسة والخمسين، التي انطلقت اليوم بمشاركة 220 رئيس جامعة من 22 دولة عربية.



ويهدف المؤتمر الذي تستضيفه جامعتا "المنستير" و"سوسة" التونسية على مدى يومين، إلى توحيد معايير التعليم والتدريب وتسهيل الإجراءات الخاصة للاعتراف بالشهادات الجامعية ومعادلتها، ما ينعكس على تسهيل التنقل والتبادل الأكاديمي للمدرسين والطلاب والإداريين بين الجامعات الأعضاء.



وعبر عبيدات عن أهمية هذه المشاركة بتعقيب له، أن الجامعات يقع على عاتقها الكثير من المسؤوليات التي من شأنها أن ترتقي بالمنظومة التعليمية كلها، من شتى جوانبها، بدءا من برامجها وكوادرها التدريسية والهيئة الإدارية وصولا إلى الطلبة، موضحا أن موضوع توحيد معايير التعليم والتدريب وكل ما سيتم مناقشته في هذا المؤتمر سينعكس إيجابا على جامعاتنا العربية كافة، وسيصبح دورها في المستقبل رياديا بشكل أقوى مما هي عليه الآن.

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