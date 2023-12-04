الإثنين 04-12-2023
الوكيل الاخباري
 

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وجهاء من مخيم الزرقاء

فصل الكهرباء من 9 صباحاً لغاية 3 عصراً عن مناطق غداً - اسماء

توقف خدمات الاتصالات شمال غزة

بيان صادر عن جمعية البنوك في الأردن

بحث التعاون بين اليرموك وأكاديمية الدراسات الاستراتيجية في عُمان

افتتاح مشروع الحديقة المجتمعية في عمان

الأمن: إلقاء القبض على شخصين أضرما النار بمركبة في الكرك

شهداء ومصابون بقصف الاحتلال لمنزل في دير البلح

الصليب الأحمر: مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يطاق

هام من القوات المسلحة للمتقاعدين العسكريين

عاجل

الاحتلال يقصف منطقة الساحة بين جباليا ومدينة غزة

الإثنين، 04-12-2023 05:11 م

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وجهاء من مخيم الزرقاء

555


الوكيل الاخباري - ثمن وجهاء من مخيم الزرقاء (العودة) مواقف وجهود ومساعي جلالة الملك عبدالله الثاني الدولية والإقليمية من أجل دعم الأشقاء في فلسطين وقطاع غزة.

وأكدوا وقوفهم خلف القيادة الهاشمية، ودعمهم لجميع الجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالته من أجل وقف الحرب الدموية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقائهم اليوم الاثنين، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي. 

وفي بداية اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، نقل العيسوي للحضور تحيات جلالة الملك لهم واعتزازه بهم وبجميع الأردنيين.

واستهل العيسوي حديثه بالإشارة على جهود جلالة الملك المتواصلة من أجل وقف الحرب على قطاع غزة، والتي راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء والأطفال والنساء والشيوخ.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
720222792127782638993

فصل الكهرباء من 9 صباحاً لغاية 3 عصراً عن مناطق غداً - اسماء

1020231193739877856176

بيان صادر عن جمعية البنوك في الأردن

1220233134159135309515

بحث التعاون بين اليرموك وأكاديمية الدراسات الاستراتيجية في عُمان

112023715346283661188

افتتاح مشروع الحديقة المجتمعية في عمان

القاء-القبض-6

الأمن: إلقاء القبض على شخصين أضرما النار بمركبة في الكرك

c515545d-f190-4049-bfa1-4d86d1df7d0b

هام من القوات المسلحة للمتقاعدين العسكريين

أخبار متعلقة
10202324132931914934745

الخارجية تتابع أوضاع الأردنيين في غزة لإجلائهم بأسرع وقت ممكن

654a37409fd16

الملك: استمرار التدمير والقتل في غزة سيصعب من بعده العودة إلى حل سياسي

image - 2023-11-06T222627.128

الملك يحذر من الوصول لمرحلة اللاعودة والانزلاق نحو حرب إقليمية

6549314e730a6

الملك لحلف الناتو: ندفع اليوم ثمن غياب حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

image - 2023-11-06T173121.951

الملكة: "أطباء بلا حدود" تكافح في غزة رغم الظروف المستحيلة

F-P1wGAXYAAIqZd

الخصاونة: أيّ محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية بمثابة إعلان حرب