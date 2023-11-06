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الإثنين، 06-11-2023 02:36 م

الخصاونة: أيّ محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية بمثابة إعلان حرب

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الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أيّ محاولات أو خلق ظروف لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية خط أحمر وسيعتبره الأردن بمثابة إعلان حرب.

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وأضاف الخصاونة خلال لقاءً في مجلس النواب مع رئيس وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل واللجان النيابية؛ لوضعهم بصورة جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، إنه استمرار العدوان الآثم على قطاع غزَّة بكلِّ جرائمه يشكّل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.


ونوه إلى أنه لا بدّ من وقف الحصانة والحماية التي تعطي لإسرائيل رخصة لقتل المدنيين الفلسطينيين، فالقانون الدولي الإنساني يحرّم ويجرّم استهداف المدنيين وقتلهم دون استثناء.

 




 

 


 

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