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الثلاثاء، 07-11-2023 05:31 م

الخارجية تتابع أوضاع الأردنيين في غزة لإجلائهم بأسرع وقت ممكن

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الوكيل الإخباري - تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ومن خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، لإجلائهم بأسرع وقت ممكن.اضافة اعلان


وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة بأن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على قوائم الوزارة ٥٦٩ شخصاً، تم إجلاء ٢٠٩ منهم إلى القاهرة من خلال معبر رفح، وتم نقل ٥٣ منهم إلى المملكة من خلال طائرة الإجلاء التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، والتي أرسلتها المملكة إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية، الأسبوع الماضي، حاملة على متنها مساعدات إنسانية للأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وأكد السفير القضاة بأن فريقاً من السفارة الأردنية في القاهرة لا يزال متواجداً في الجانب المصري من معبر رفح، لتنسيق دخول المواطنين الأردنيين من قطاع غزة إلى مصر، وتأمين ما يلزمهم وبما يضمن أمنهم وسلامتهم، ليصار نقلهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

 




 

 


 

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