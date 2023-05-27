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السبت، 27-05-2023 03:12 م

رئيس الديوان الملكي يستقبل أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف العيسوي، اليوم السبت، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمدي أحمد الني.

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وقدم الني، خلال اللقاء الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، التهاني لجلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد استقلال المملكة، كما قدم التهاني بمناسبة قرب زفاف سمو ولي العهد.


وثمن دعم جلالة الملك والحكومة المتواصل لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.


وتناول اللقاء التعاون والتوسع في المجالات الاقتصادية والاستثمارية ودعم الشركات العربية المشتركة والاتحادات العربية النوعية المتخصصة الموجودة مقراتها الدائمة في عمان من قبل المجلس والحكومة الأردنية.


وأكد رئيس الديوان الملكي موقف الأردن بقيادة جلالة الملك الداعم لكافة المنظمات والمجالس العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي.


وحضر اللقاء الاستشاري في مجال التدريب والتعليم وقطاع التعدين الدكتور عبدالله سرور الزعبي، ورئيس اتحاد المدربين العرب الدكتور يونس الخطايبة.

 




 

 


 

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