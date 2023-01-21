رئيس الديوان الملكي يلتقي وجهاء وممثلين عن مدينة الفحيص وتجمع لجان المرأة

الوكيل الاخباري - تنفيذا للتوجيهات الملكية، عقد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اجتماعين منفصلين مع وجهاء وممثلين عن مدينة الفحيص، ومع رئيسة وأعضاء تجمع لجان المرأة بالعقبة.



ويأتي عقد هذين اللقاءين، استكمالا للقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع وجهاء وممثلي مدينة الفحيص، الاثنين الماضي، ومع وجهاء وأهالي من محافظة العقبة، بداية الشهر الحالي.



وخلال لقاء العيسوي مع وجهاء مدينة الفحيص، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر الدكتور عاطف الحجايا، أكد حرص جلالة الملك على تفعيل قنوات التواصل مع أبناء وبنات الوطن في مختلف مناطق المملكة والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

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