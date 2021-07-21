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الأربعاء، 21-07-2021 07:56 م

رئيس اللجنة الخارجية بمجلس الشيوخ: رؤية الملك للمنطقة وخارجها في غاية الأهمية

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الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بوب مينديز، الأربعاء، إن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني للمنطقة وخارجها في غاية الأهمية.اضافة اعلان


وقال مينديز لـ "المملكة": "نحن نحترم ونثق بأحكام الملك، ونثمن ونقدر استضافة الأردنيين للاجئين السوريين وتعاملهم مع هذه التحديات".

والتقى جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.

ووصف مينديز الاجتماع بأنه "واحد من أهم الاجتماعات للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مع قادة من العالم"، وعبر رئيس اللجنة عن التطلع لاستمرار هذه اللقاءات مع الملك.

ورأى مينديز أن رؤية الملك للمنطقة وخارجها "في غاية الأهمية".

وأشار رئيس اللجنة إلى وجود مصلحة مشتركة في تحقيق الأمن في المنطقة وفي مستقبل مزدهر أيضا للأردن، مضيفاً "هذا أكثر ما يتحدث عنه الملك بشغف خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة والتعليم".

وقال مينديز إن الجيل المقبل من الأردنيين سيجد مستقبلا اقتصاديا أفضل.

وأكد على الحرص على لقاء العديد من زعماء دول العالم، مضيفا أن الكثير من أعضاء الكونغرس حريصون على لقاء الملك.

وبشأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة والعلاقات الأردنية الإسرائيلية اليوم، قال مينديز: "كنا حريصين على سماع وجهة النظر الأردنية حول ذلك".

وأشار إلى الحرص على سماع وجهة نظر الملك بشأن التحدي الإيراني في المنطقة، مضيفاً "أعتقد أننا حصلنا اليوم على أفكار جيدة جدا يمكن مناقشتها".

 




 

 


 

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