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الأربعاء، 25-10-2023 08:19 م

رئيس النيابات العامة يوسف ذيابات يستقبل رئيس نيابة الشعب العليا الصينية ينج يونج

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الوكيل الاخباري - استقبل عطوفة رئيس النيابات العامة القاضي يوسف ذيابات في مقر النيابات العامة اليوم رئيس نيابة الشعب العليا في جمهورية الصين الشعبية معالي السيد يينغ يونغ والوفد المرافق له والسفير الصيني في عمان  بحضور النائب العام القاضي د. حسن العبداللات ورئيس محكمة بداية عمان القاضية د. نهاد الحسبان ومساعد رئيس النيابات العامة وأمين عام المجلس القضائي القاضي د. علي المسيمي. 

حيث عقد اجتماع في النيابات العامة حضره كل من نائب رئيس الوزراء الصيني والوفد المرافق معه حيث تم بحث من خلالها سبل التعاون بين البلدين 

واطلع الذيابات الوفد الصيني على عمل النيابات العامة في جولة شملت على مكاتب مساعدي النائب العام فقد قدم النائب العام القاضي حسن العبداللات شرحا مفصلا للوفد عن عمل النيابات العامة ومساعديه.

وقدمت رئيسة محكمة بداية عمان القاضية الدكتورة نهاد الحسبان شرحا مفصلا عن عمل محاكم عمان أثناء جولة الوفد الصيني في مبنى قصر العدل اطلعتهم من خلال الجولة على محاكم الاسرة ودائرة التنفيذ والدائرة الاقتصادية ومحكمة الجنايات الصغرى ، حيث حضر الوفد جزء من إحدى المحاكمات التي كانت منظورة أثناء الجولة واختصاص كل محكمة .

وأشاد يونج بالجهود المبذولة لدى النيابات العامة والمجهود الكبير الذي تقوم به دائرة النيابات العامة والمحاكم الاردنية .

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