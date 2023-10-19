الخميس 19-10-2023
الوكيل الاخباري

حماس تصدر بيانا حول فشل الاحتلال في "طوفان الأقصى"

مئات شاحنات المساعدات تنتظر الدخول بعد اتفاق السيسي وبايدن

فيديو- نشطاء يديرون ظهورهم للسفيرة الأمريكية في جلسة استماع اممية

لماذا يكثف الاحتلال استهداف شمال غزة قبل الغزو البري ؟

وزير الخارجية يبحث مع مبعوث ياباني التطورات الخطيرة في غزة

الملك يغادر إلى مصر للقاء السيسي

الاحتلال يعتقل 155 فلسطينيا بالضفة الغربية

غارات إسرائيلية تدمر 3 أبراج سكنية بمدينة الزهراء جنوبي غزة

678 شهيداً في غزة خلال يوم واحد

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

عاجل

الملك يغادر إلى مصر للقاء السيسي

الخميس، 19-10-2023 11:50 ص

السفارة الصينية في الأردن تنكس العلم حدادا على شهداء غزة

image (3)


الوكيل الإخباري - قامت السفارة الصينية لدى الأردن بتنكيس العلم اليوم الخميس، وذلك إعرابا عن التعازي الحارة لشهداء غزة، وتأكيدا لوقوف الصين الثابت مع الشعب الأردني والعدالة الدولية والقضية الفلسطينية العادلة.اضافة اعلان


وأعربت الصين عن الصدمة والإدانة الشديدة للهجوم على المستشفى الأهلي العربي وعن تعازيه للشهداء والجرحى، ودعت إلى وقف إطلاق النار فورا وبذل كل جهد لحماية المدنيين وتجنب الكوارث الإنسانية.

وبلغت حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية من السابع من أكتوبر الجاري أكثر من 3478 شهيدا و12 ألف جريح، أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم بينهم أكثر من 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
393936405_632977329009505_7413943624226744136_n

التعامل مع 1200 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

7801ce9a-bd75-4bd1-af3e-1d20fd9ebbf6

وزير الخارجية يبحث مع مبعوث ياباني التطورات الخطيرة في غزة

خخخ

الملك يغادر إلى مصر للقاء السيسي

ee62c4ce-5c02-4930-8c5c-0f2c00c1659d

الروابدة: صندوق استثمار أموال الضمان يقوم بدور هام في دعم الأمن الاقتصادي

الخارجية

بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

820237105326870914272

توجيهات من وزير الداخلية الى الأجهزة الأمنية

أخبار متعلقة
65133612a5fb5

السفير الصيني في عمّان: التعاون الاقتصادي مع الأردن يتزايد بقوة

learn-5-information-about-specialty-nursing-along-11-different-specialties

ترجيح عقد امتحان المزاولة لمهنة التمريض المشارك مطلع تشرين الثاني المقبل

image (86)

1.1 مليار دولار حجم الاستثمارات الأميركية في الأردن

1695293498337

وادي الأردن تزيل 7 أبنية مقامة على أراضي الخزينة بالسويمة

طط

السفارة الصينية في الأردن تعلن عن شاغر إداري

WhatsApp Image 2023-09-20 at 3.35.48 PM

اهتمام تركي بفرص استثمارية في قطاعات متنوعة