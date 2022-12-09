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الجمعة، 09-12-2022 08:53 م

رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب يتابع الاستعدادات لانتخابات القطاع التجاري غدًا

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الوكيل الاخباري -  تابع رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة ميدانيًا جاهزية اللجان ومراكز الاقتراع والفرز لانتخابات مجالس إدارة غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية والمقررة يوم غد السبت.

واطلع المعايطة، بحسب بيان الهيئة، اليوم الجمعة، على جاهزية المراكز وعلى تدريب اللجان بما يهدف إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإدارة الانتخابات بسهولة ونزاهة.

وشدد المعايطة على كافة العاملين في اللجان ضرورة الالتزام بالحيادية والإجراءات التي تم التدريب عليها؛ وتقديم صورة ناصعة للانتخابات تضاف إلى السجل المتراكم في نجاحات الهيئة وآخرها انتخابات غرف الصناعة.

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