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الأربعاء، 16-11-2022 06:42 م

بحث قضايا التبادل الزراعي بين الأردن ولبنان

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الوكيل الاخباري - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ، اليوم الأربعاء، مع وفد لبناني عددا من القضايا المشتركة التي تخص عمليات التبادل الزراعي بين البلدين.

وأكد الحنيفات خلال استقباله مدير الزراعة في وزارة الزراعة اللبنانية لويس لحود بحضور أمين عام الوزارة المهندس محمد الحياري، عمق العلاقات التي تربط البلدين، وسعي الأردن الدائم للوقوف إلى جانب لبنان في كل المحن، مشيرا إلى أن عملية التبادل السلعي الزراعية بينهما تسير بشكل ميسر ودون تعقيدات.

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