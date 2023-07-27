الخميس 27-07-2023
الوكيل الاخباري

بلدية عجلون تنفذ عددا من المشاريع لتحسين مستوى ونوعية الخدمات

رئيس الوزراء يستقبل رئيس لجنة الإنقاذ الدولية

الخصاونة يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية

الخصاونة: الحكومة لا تقدم أي شيء فيه مساس بالدستور

بشرى سارة للأردنيين .. بدء رحيل الموجة الحارة بهذا الموعد

المملكة على موعد مع ارتفاع بدرجات الحرارة مطلع آب المقبل

العرموطي: قانون الجرائم الإلكترونية يحجر على العقل والفكر

والد الطفل مجد ينعاه بكلمات تدمي القلوب

88 ألف مشارك ببرنامج أردننا جنة منذ بداية العام الحالي

جامعة اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

الخميس، 27-07-2023 11:49 ص

رئيس الوزراء يستقبل رئيس لجنة الإنقاذ الدولية

gg


الوكيل الاخباري - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء، اليوم الخميس، الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند وبحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ابراهيم الجازي.

واطلع الخصاونة، رئيس لجنة الإنقاذ الدولية على الخدمات الأساسية التي يوفرها الأردن للاجئين رغم الضغوطات الاقتصادية التي يعاني منها والتي تفاقمت بفعل جائحة كورونا.

وأكد رئيس الوزراء ان عبء استضافة اللاجئين بات يضغط علينا في الأردن نتيجة للانخفاض الكبير في حجم الدعم الدولي المقدم للاجئين ولخطة استجابة الأردن للازمة السورية.

كما أكد ضرورة استمرارية تكاتف المجتمع الدولي والمنظمات والجهات الداعمة لمعالجة الآثار المترتبة على أزمات اللجوء.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220238205147509748968

بلدية عجلون تنفذ عددا من المشاريع لتحسين مستوى ونوعية الخدمات

1

الخصاونة يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية

20210103T144535-1609677934759049500

الخصاونة: الحكومة لا تقدم أي شيء فيه مساس بالدستور

WhatsApp Image 2023-07-27 at 11.08.37 AM

ماذا لو لم يكن هناك أمن سيبرانيّ؟

f0120c42-0ad0-4358-8a6b-d7b854b9b27b

والد الطفل مجد ينعاه بكلمات تدمي القلوب

367811_4_1651092042

88 ألف مشارك ببرنامج أردننا جنة منذ بداية العام الحالي

أخبار متعلقة
الخصاونة ٢

توجيهات من رئيس الوزراء بشر الخصاونة اليوم الخميس

بشر-الخصاونة

تعميم من رئيس الوزراء على جميع المؤسسات الحكومية

1120221223170957202002

تعيين زاهرة عبدالرزاق طبيشات مفوضة طاقة ومعادن

مبنى رئاسة الوزراء

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

الخصاونة ٢

توجيهات من رئيس الوزراء بشر الخصاونة اليوم الثلاثاء

الخصاونة

تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الحكومية