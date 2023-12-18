رئيس الوزراء يعزي نظيره الكويتي بوفاة أمير الكويت

الوكيل الاخباري - أجرى رئيس الوزراء بشر الخصاونة الاثنين، اتِّصالاً هاتفيَّاً مع سموّ الشَّيخ أحمد نوَّاف الأحمد الصَّباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت، جدَّد خلاله أصدق مشاعر التَّعزية والمواساة بوفاة فقيد الأمَّتين العربيَّة والإسلاميَّة، أمير دولة الكويت الرَّاحل المغفور له سموّ الشيخ نوَّاف الأحمد الجابر الصَّباح.

اضافة اعلان



وأعرب عن وقوف الأردن، قيادةً وحكومةً وشعباً، وتضامنه الأخوي الصَّادق مع الأشقَّاء في دولة الكويت بهذا المصاب الجلل.



كما أعرب رئيس الوزراء عن تمنِّياته لدولة الكويت الشَّقيقة، بمواصلة مسيرة الإنجاز والخير والعطاء والمنعة، وخدمة قضايا الأمّتين العربيَّة والإسلاميَّة، بقيادة أمير دولة الكويت الشَّقيقة سموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصَّباح.



وقدَّم رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشَّيخ أحمد نوَّاف الأحمد الصَّباح الشُّكر للأردن قيادة وحكومةً وشعباً على وقوفهم إلى جانب دولة الكويت في هذا المصاب الجلل، والذي يُعبِّر عن مشاعر الأخوَّة الصَّادقة والعلاقات الوثيقة والتَّاريخيَّة بين البلدين.

