قرارات صادرة عن مجلس الوزراء - تفاصيل

الوكيل الإخباري - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام فحص الأدوية لسنة 2023م.

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ويأتي مشروع النِّظام لمواكبة المستجدَّات والمتطلَّبات الحديثة في مجال فحص الأدوية، وتعزيز اعتماديَّتها لدى الجهات العالميَّة.



وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام فحص المستلزمات الطبيَّة والمعقِّمات والمطهِّرات ومستحضرات التَّجميل لسنة 2023م؛ لغايات فصله عن نظام فحص الأدوية، وذلك لوجود فروقات جوهريَّة بين النِّظامين، ونتيجة للتغيُّرات الحاصلة في مجال فحص الأدوية التي لا تنطبق على فحص المستلزمات الطبيَّة.