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السبت، 14-08-2021 02:49 م

رئيس الوزراء ينعى وزير العدل الأسبق ناجي الطراونة

الخصاونة لوغو


الوكيل الإخباري - نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وزير العدل الأسبق ناجي الطراونة الذي انتقل الى رحمته تعالى اليوم السبت.

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واستذكر رئيس الوزراء الخدمات الجليلة التي قدمها المرحوم الطراونة لوطنه في جميع المواقع التي شغلها.


وتقدم رئيس الوزراء بالتعازي لذوي الفقيد وأسرته سائلا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ورضوانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


وشغل المرحوم الطراونة منصب وزير العدل خلال الفترة بين 1974 حتى 1976 وعضوا في مجلس الأعيان عام 1997.


كما شغل المرحوم الطراونة منصب رئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس القضائي .


 




 

 


 

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