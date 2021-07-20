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الثلاثاء، 20-07-2021 02:43 م

الخصاونة يوعز بالإفراج عن طفل تم توقيفه بشبهة امتهان التسول

الخصاونة


الوكيل الإخباري - وجه رئيس الوزراء بشر الخصاونة وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح بالإفراج عن طفل عمره 11 عاما كان قد تم توقيفه من قبل فرق مكافحة التسول بشبهة امتهان التسول، بعد أن تم ضبطه يبيع المياه على الإشارات الضوئية للتغطية على تسوله.

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وأثارت حادثة توقيف الطفل تعاطف رئيس الوزراء الذي بادر فورا بالتوجيه للإفراج عنه وتسليمه لأسرته لقضاء العيد في كنفها، وفق ما أكده وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح.


وتتلخص حادثة الطفل بكونه يمتهن بيع المياه الباردة على الإشارة الضوئية وكان قد اشترى اليوم ملابس العيد وأودعها أمانة في كشك مجاور لبيع الكتب ليتسنى له مواصلة دوام مهنته ليعود بعدها إلى منزله، فكان ان داهمته فرق المكافحة لظنها أن بيع عبوات المياه غايته التسول واودعته أحد مراكز إيداع المتسولين في مادبا.


وأكد وزير التنمية ان دولة الرئيس أبدى تعاطفا مع الحادثة وأوعز فورا بإجراءات الإفراج عن الطفل وهو ما استجابت له الوزارة على الفور.


 




 

 


 

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