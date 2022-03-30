رئيس بلدية العامرية يؤكد أهمية ترجمة الخطط إلى برامج عمل واقعية

الوكيل الاخباري - قال رئيس بلدية العامرية الجديدة غازي الشموط، إن مضامين خطة ورؤية البلدية للسنوات المقبلة، والتي سينفذها المجلس البلدي الجديد، ستأتي ضمن نهج واضح المعالم، لمعالجة جميع التحديات التي تواجهها البلدية، وبما ينعكس إيجابا على مستويات خدماتها المقدمة للمواطنين.



وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التعاون والتنسيق القائم على أسس وأطر مدروسة مع مختلف المؤسسات الرسمية والخاصة، سيكون من أبرز أولويات المجلس الجديد، وضمن تشاركية ستوجه إلى إقامة مشروعات خدمية واستثمارية تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة .

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