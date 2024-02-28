رئيس بلدية مأدبا: 50% الإنجاز بمشروع الممر السياحي طريق الفيصلية جبل نيبو

الوكيل الإخباري - قال رئيس بلدية مأدبا الكبرى عارف الرواجيح إن نسبة الإنجاز في مشروع الممر السياحي طريق الفيصلية/ جبل نيبو "الحديقة الطولية" بلغت 50 بالمئة.

اضافة اعلان



وأضاف في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن الأعمال في المشروع تسير وفق البرنامج المقرر، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع بلغت نحو مليون و350 ألف دولار بمنحة من مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي ووزارة الإدارة المحلية.



ويشمل المشروع إنشاء ممر سياحي يتكون من مدخل بوابة حجرية بتصميم عصري باستخدام حجر مأدبا بمواصفات عالية لبناء عناصر هذه البوابة وإدخال الفسيفساء فيها أيضا، إضافة إلى إنشاء ممرات مشاة ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية، كما يشمل المسار وجود لوحات فسيفسائية لإظهار الطابع العام لمأدبا مع المحافظة على الثروة الحرجية على جانبي الطريق من خلال إنشاء أحواض مخصصة لها وزراعة نحو ألفي شجرة.



وبين الرواجيح أن المشروع يشمل إعادة إنشاء وتوسعة للطريق وعمل خلطة ساخنة حسب المواصفات وتصريف مياه الأمطار وإنارة الشارع بمصابيح موفرة للطاقة ولوحات إرشادية للسلامة المرورية.