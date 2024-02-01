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الخميس، 01-02-2024 03:16 م

تثبيت 58 عامل وطن في بلدية جرش

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الوكيل الإخباري - باشرت بلدية جرش الكبرى، بتنفيذ إجراءات تثبيت عمال وطن يعملون على نظام المياومة.

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وقال رئيس البلدية أحمد العتوم، إن البلدية عملت على تثبيت 58 عامل وطن أغلبهم موظفون منذ 10 سنوات وغير حاصلين على موافقة وزارة الإدارة المحلية، ويعملون على نظام المياومة، مشيرا إلى أن البلدية بدأت بالعمل على إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة.


وأضاف أن البلدية حصلت في موازنة 2022 على موافقة وزير الإدارة المحلية لتثبيت 30 عامل وطن، وبموازنة 2023 لـ28 عامل وطن، ليجري تثبيتهم العام الحالي.


وأكد العتوم أن تثبيت عمال الوطن سينعكس إيجابا عليهم من خلال رفع أجورهم وتأمينهم الصحي والحصول على أمان وظيفي.

 




 

 


 

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