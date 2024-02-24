بحث خطة عمل مجلس الأعمال الأردني التركي للعام الحالي

الوكيل الإخباري - بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، مع السفير التركي لدى المملكة أردام أوزان خطة عمل مجلس الأعمال الأردني التركي للعام الحالي.

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وقال الطباع إن الخطة تتضمن العديد من النشاطات وبمقدمتها استقطاب مجتمع الأعمال التركي لزيارة الأردن للاطلاع على الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة والاستفادة من المزايا التي يوفرها قانون البيئة الاستثمارية الجديد.



وبحسب بيان للجمعية، اليوم السبت، أكد الطباع أن مجلس الأعمال الأردني التركي المشترك الذي يجمع رجال الأعمال مع مجلس العلاقات الخارجية الاقتصادية التركية من أكثر المجالس الفاعلة والنشطة، وأسهم في تعزيز التواصل والتنسيق الاقتصادي بين البلدين.



ولفت إلى مساهمة المجلس في زيادة التبادل التجاري الثنائي والاستثماري على الرغم من أن الاستثمارات المشتركة لا زالت أقل من مستوى الطموحات، مبينا أن الأردن أحدث تطورات كبيرة بمنظومة التشريعات ذات العلاقة بالاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.



من جهته، شدد السفير أوزان خلال اللقاء الذي حضره مدير عام الجمعية طارق حجازي، على أهمية تفعيل أعمال المجلس لتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مؤكدا استعداد السفارة لتسهيل نجاح تنفيذ خطة عمله.



وحسب الجمعية، بلغت مبادلات البلدين التجارية خلال عام 2022، نحو 719 مليون دولار منها ما يقارب 74 مليونا صادرات للمملكة، تركزت على الأسمدة والكيماويات والأجهزة الإلكترونية.