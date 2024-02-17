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السبت، 17-02-2024 03:06 م

كريشان يلتقي وزير الداخلية والبلديات اللبناني

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الوكيل الإخباري - التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان في مكتبه اليوم (السبت) القاضي بسام مولوي وزير الداخلية والبلديات اللبناني.اضافة اعلان


وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفرص تطويرها خاصة في مجال الشؤون البلدية، وبما يكفل توسيع آفاق التعاون بين البلديات الأردنية واللبنانية.

وأكد كريشان حرص وزارة الإدارة المحلية على تقديم الخبرات في مجال الإدارة المحلية إلى وزارة الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية، وخاصة في مجال التنمية المحلية وإقامة المشاريع التنموية والاستثمارية في مناطق البلديات، إضافة إلى تجربة اللامركزية التي يحقق فيها الأردن تطورا تدريجيا من خلال مجالس المحافظات.

 




 

 


 

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