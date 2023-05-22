رئيس جامعة اليرموك يشكل لجنة تحقيق بـ "فيديو رقصات الصنم"

الوكيل الاخباري_ تيماء عبيدات

كشف رئيس جامعة اليرموك الدكتور اسلام مساد انه سيوجه بتشكيل لجنة تحقيق حول ما نُشر عبر مواقع التواصل عن قيام مجموعة من الطلبة بطقوس خاصة داخل الجامعة واثارت الجدل.



وقال مساد " الوكيل الاخباري" ان الجامعة تقيم في الوقت الحالي معرض للجاليات يشارك فيه مجموعة من الجنسيات لعرض ثقافات بلادهم .



وأضاف انه جامعة اليرموك تحرص دائماً خلال اقامة معرض الجاليات على احترام ثقافة وعادات المجتمع الاردني ، مشدداً انه سيتم معاقبة كل من يثبت بحقه اي اساءة او مخالفة.



وكان ناشطون تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طلابا من جنسية أسيوية في جامعة اليرموك يمارسون طقوسا ورقصات أمام "صنم"، وصفوها بالصادمة والغريبة على مجتمعنا.

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