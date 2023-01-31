رئيس ديوان الخدمة المدنية: لا يوجد هناك أي استثناءات في التعيينات

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية حازم الناصر أن كل التعيينات عن طريق الديوان تتم بالمنافسة ولا يوجد هناك أي استثناءات أو تجاوزات بالتعيينات.

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وأضاف الناصر خلال مناقشة موازنة الديوان في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أنه علينا تغيير ثقافة التخصصات والتوجه نحو التخصصات المطلوبة وخاصة في الوظائف بالأعمال التقنية والمهنية وخاصة أنه لا يوجد هناك بطالة لدى حملة الدبلوم التقني والمهني.



وأكد أن فرص العمل في الأردن متاحة ولكن تشغلها العمالة الوافدة وهي ليست في قطاعات الإنشاءات أو الزراعة.



وبيّن الناصر أن البطالة ظاهرة عالمية وهي ليست في الأردن فقط، موضحا أن جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية والأزمات في المنطقة كلها عوامل أدت إلى ارتفاع نسب البطالة.