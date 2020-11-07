رئيس ديوان الخدمة المدنية للوكيل : لجنة مختصة لتشكيلات وظائف 2021 تنهي عملها قريباً

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر في تصريح خاص للوكيل الاخباري حول الوظائف المدرجة على جدول تشكيلات العام الجديد 2021 ان العمل قائم حاليا على اعداد الشكل النهائي لجدول الوظائف.

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واضاف الناصر ان اللجنة المركزية للموارد البشرية في ديوان الخدمة المدنية تعمل حاليا على اقرار خلاصات جدول التشكيلات لعام 2021 مشيرا الى ان اللجنة انجزت نصف الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية حتى الان .

وكانت الحكومة السابقة برئاسة الدكتور عمر الرزاز قد اقرت ايقاف التعيينات بالوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية حتى نهاية عام 2020 .



