الثلاثاء 23-11-2021
الوكيل الاخباري

واشنطن تحذر رعاياها من السفر إلى ألمانيا

عجلون : زها الثقافي يحتفل بيوم الطفل العالمي

الأميرة رحمة تفتتح معرضا فنيا حول مدينة القدس

وزير أسبق : كميات مياه بالأردن تكفيه لـ 500 عام

لجنة الاوبئة تأمل أن تكون فترة إجازة الطلبة فرصة لقطع دابر الفيروس

ايمن وجيه مصطفى في ذمة الله

ولي عهد أبو ظبي يزور تركيا غداً

رئيس هيئة الأركان المشتركة يرعى مهرجاناً رياضياً بالمنطقة العسكرية الشمالية

التربية : جميع الامتحانات النهائية ستكون وجاهية بالمدارس

الصحة : قد تزداد اصابات كورونا الى 10 الاف اسبوعيا

الثلاثاء، 23-11-2021 09:01 م

رئيس هيئة الأركان المشتركة يرعى مهرجاناً رياضياً بالمنطقة العسكرية الشمالية

11202111175350554673437


الوكيل الاخباري -  رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الثلاثاء، فعاليات المهرجان الرياضي العسكري الذي نظمته المنطقة العسكرية الشمالية، بحضور المساعد للعمليات والتدريب وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
 
وتخلل المهرجان الذي شاركت فيه مختلف تشكيلات ووحدات المنطقة، إقامة فعاليات رياضية في سباقات الجري ونقل الأوزان لمسافات مختلفة على المستويين الفردي والجماعي وسباق الجري بالتتابع وقوة التحمل والقوة البدنية، إضافةً إلى شد الحبل والقتال بالأيدي والدفاع عن النفس وفعالية لحركات السيجال وغيرها من الأنشطة الرياضية المختلفة، التي اتسمت بالمعنوية العالية والمنافسة الكبيرة بين الفرق المشاركة.

وفي نهاية المهرجان وزّع رئيس هيئة الأركان المشتركة الجوائز على الفائزين، والتقى المشاركين في المهرجان ونقل لهم تحيات جلالة القائد الأعلى، مبدياً اعجابه باللياقة البدنية العالية التي يتمتعون بها، واعتزازه بالجهود التي تبذلها المنطقة لرفع كفاءة وجاهزية مرتباتها، مؤكداً أهمية الأنشطة الرياضية في صقل شخصية الضباط والرتب الأخرى ورفع مستوى قدراتهم الصحية والعقلية والبدنية، لتمكينهم من القيام بواجباتهم العسكرية بالشكل الأمثل.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202111192426483327665

عجلون : زها الثقافي يحتفل بيوم الطفل العالمي

w

الأميرة رحمة تفتتح معرضا فنيا حول مدينة القدس

f

وزير أسبق : كميات مياه بالأردن تكفيه لـ 500 عام

مدارس خاص

لجنة الاوبئة تأمل أن تكون فترة إجازة الطلبة فرصة لقطع دابر الفيروس

11202120235654137998421

تجار في إربد يطالبون بمعالجة اختلالات بقانون منع النفايات والمكاره الصحية

M63A0712

مراكز التطعيم ضد كورونا ليوم الأربعاء - أسماء

أخبار متعلقة
fff

الحكومة تشير إلى سند قانوني لإنشاء مجلس أمن وطني

1120217161922112643996

القوات المسلحة تنفذ تمرينا في المنطقة العسكرية الشرقية

f0628453-53b0-483e-856a-4fe663b2746a

ولي العهد بعد ترفيعه: الحمدلله رب العالمين