رئيس هيئة الأركان المشتركة يرعى مهرجاناً رياضياً بالمنطقة العسكرية الشمالية

الوكيل الاخباري - رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الثلاثاء، فعاليات المهرجان الرياضي العسكري الذي نظمته المنطقة العسكرية الشمالية، بحضور المساعد للعمليات والتدريب وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.



وتخلل المهرجان الذي شاركت فيه مختلف تشكيلات ووحدات المنطقة، إقامة فعاليات رياضية في سباقات الجري ونقل الأوزان لمسافات مختلفة على المستويين الفردي والجماعي وسباق الجري بالتتابع وقوة التحمل والقوة البدنية، إضافةً إلى شد الحبل والقتال بالأيدي والدفاع عن النفس وفعالية لحركات السيجال وغيرها من الأنشطة الرياضية المختلفة، التي اتسمت بالمعنوية العالية والمنافسة الكبيرة بين الفرق المشاركة.



وفي نهاية المهرجان وزّع رئيس هيئة الأركان المشتركة الجوائز على الفائزين، والتقى المشاركين في المهرجان ونقل لهم تحيات جلالة القائد الأعلى، مبدياً اعجابه باللياقة البدنية العالية التي يتمتعون بها، واعتزازه بالجهود التي تبذلها المنطقة لرفع كفاءة وجاهزية مرتباتها، مؤكداً أهمية الأنشطة الرياضية في صقل شخصية الضباط والرتب الأخرى ورفع مستوى قدراتهم الصحية والعقلية والبدنية، لتمكينهم من القيام بواجباتهم العسكرية بالشكل الأمثل.

اضافة اعلان