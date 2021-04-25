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الأحد، 25-04-2021 06:24 م

رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي وزير المالية

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الوكيل الاخباري - التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، وزير المالية الدكتور محمد العسعس، في مديرية التقاعد المدني والعسكري التابعة لوزارة المالية، بحضور مدير لجنتي التقاعد المدني والعسكري محمد الشوملي وعدد من ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.
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واستمع رئيس هيئة الأركان المشتركة ووزير المالية إلى إيجاز قدمه مدير التقاعد المدني والعسكري حول آلية عمل المديرية وسبل تعزيز دورها الريادي بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.

وجال اللواء الركن الحنيطي والدكتور العسعس في أقسام ومرافق المديرية، واطلعوا على الخدمات المقدمة للمواطنين وكيفية استحداثها وتطويرها لتسهيل الإجراءات عليهم، خاصةً في مجال أرشفة الملفات وتحولها من الصبغة الورقية إلى الإلكترونية.

 




 

 


 

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