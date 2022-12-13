الثلاثاء 13-12-2022
الرئيسية
أخبار
اخبار محلية
اخبار اقتصادية
اخبار عالمية
اخبار فنية
تكنولوجيا
صحة
اخبار الناس
المرأة
نعيمة سيف تناشد لمساعدة والدها المصاب بالسرطان - فيديو
لقاء في بلدية غرب إربد حول تمكين المرأة سياسيا
السفير العضايلة يؤكد حرص الأردن على تعزيز التبادل الثقافي مع مصر
رئيس هيئة الأركان يزور مديرية الحرب الإلكترونية
أخبار الشركات
أخبار الشركات
البنك العربي يدعم مشروع مؤسسة الملكة رانيا " اقرأ " لتأهيل المكتبات المدرسية
افتتاح مهرجان التراث الشعبي بنسخته السادسة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا
"زين" أفضل علامة تجارية في الشرق الأوسط عن العام 2022
بنك الإسكان يوقع "اتفاقية ضمان المسار السريع" مع الأردنية لضمان القروض لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة
كورونا
كورونا
عودة طلاب صينيين للمنازل خوفا من تفشي فيروس كورونا