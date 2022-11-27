رئيس هيئة الأركان يلتقي السفير الياباني

الوكيل الإخباري - التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الأحد، السفير الياباني في عمّان أوكوياما جيرو.

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ويأتي اللقاء في إطار توطيد علاقات التعاون العسكري بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة اليابان الصديقة.



وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والملحق الدفاعي العسكري الياباني في عمان، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية بما يحقق الأهداف المرجوة لخدمة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.